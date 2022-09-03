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"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в субботу на своем поле одержали победу на "Сочи" в восьмом туре Мир - Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Олакунле Олусегуна (49-я минута) и Эдуарда Сперцяна (52), за "Сочи" отличился Георгий Мелкадзе (65).

"Краснодар" поднялся на второе место в таблице, набрав 17 очков. "Сочи" идет на шестой позиции, у клуба 13 очков.

В девятом туре "Сочи" 9 сентября сыграет с московским "Динамо". "Краснодар" днем позже встретится с ЦСКА.

Краснодар Сочи
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