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Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге турнира Большого шлема US Open.

Встреча продолжалась 4 часа 11 минут и закончилась с результатом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

Рублев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Шаповалов находится на 21-й позиции.

Соперником Рублева в четвертом круге станет британец Кэмерон Норри, занимающий девятое место в рейтинге ATP.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Андрей Рублев Денис Шаповалов
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