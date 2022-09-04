Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге турнира Большого шлема US Open.
Встреча продолжалась 4 часа 11 минут и закончилась с результатом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).
Рублев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Шаповалов находится на 21-й позиции.
Соперником Рублева в четвертом круге станет британец Кэмерон Норри, занимающий девятое место в рейтинге ATP.
Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.