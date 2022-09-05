Медведев после US Open лишится статуса первой ракетки мира

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата США-2022.

Российский теннисист не смог защитить титул победителя US Open, потерпев сейчас поражение от австралийца Ника Кирьоса в четвертом круге. В результате 25-летний Медведев лишился 1820 рейтинговых баллов и позволил опередить себя испанцу Рафаэлю Надалю. Испанец, продолжающий турнирный путь на US Open, добавил в свою копилку 180 баллов и выходит на первое место, доведя общее число очков до 5810. У Медведева – 5065 очков.

Новая версия рейтинга официально будет опубликована 12 сентября.

Медведев вернулся на первое место 13 июня.