Медведев уступил Кирьосу и выбыл из US Open

Хачанов вышел в четвертьфинал

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

Результат встречи – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Кирьоса.

Медведев является первой ракеткой мира, на турнире в США он выступил в качестве действующего его победителя. Кирьос в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 25-е место.

Турнирная сетка вывела Кирьоса на еще одного россиянина, Карена Хачанова. Тот одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Хачанов является 31-й ракеткой мира, Карреньо-Буста – 15-й.

Проходящий в Нью-Йорке Открытый чемпионат США по теннису (US Open) - один из четырех турниров "Большого шлема". В 2022 году его призовой фонд составил свыше $60 млн. Победители в парном разряде получат $688 тыс.

Соревнования стартовали 29 августа и завершатся 11 сентября.