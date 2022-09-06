Медведев по окончании US Open опустится на четвертое место в рейтинге ATP

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев лишится места в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения Открытого чемпионата США.

Вслед за испанцем Рафаэлем Надалем российского теннисиста номинально опередили первым вышедший в полуфинал US Open норвежец Каспер Рууд, а также испанец Карлос Алькарас, которому еще предстоит сыграть в четвертьфинале.

В активе Надаля, уже выбывшего из турнира, сейчас 5810 рейтинговых очков, Рууд набрал 5370 баллов, Алькарас – 5100. У Медведева, проигравшего в четвертом круге US Open после вычета 1820 баллов осталось 5065 очков.

Надаль еще сохраняет шанс остаться на первом месте, для этого необходимо, чтобы ни Рууд, ни Алькарас дальше полуфинала не прошли. При этом и тот, и другой имеют высокие шансы опередить Надаля.

Официально обновленная версия рейтинга ATP будет обнародована 12 сентября.