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Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open-2022

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Норвежский теннисист Каспер Рууд победил итальянца Маттео Берреттини в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Результат матча – 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу норвежца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рууд занимает бседьмое место, Берреттини располагается на 14-й строчке.

В полуфинале Рууд встретится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия, №25 рейтинга) – Карен Хачанов (Россия, 31).

теннис US Open
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