Для сборной России по футболу рассматривали вариант выставочной игры с клубом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Для сборной России по футболу рассматривалось несколько вариантов проведения контрольных встреч, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Рассматривали разные варианты, в том числе возможность сыграть выставочный матч с каким-либо клубом. Ради шутки предложил сыграть с "Ростовом" (который Карпин возглавляет по совместительству - ИФ), я бы тогда руководил двумя командами. Или матч сборной России против звезд Российской премьер-лиги", - сказал Карпин на пресс-конференции в среду.

"Матчи с командами медиалиги? Как вариант, но это больше шоу. Это вызывает интерес у молодой аудитории и у вас, журналистов - вы только об этом и пишете", - отметил главный тренер сборной России.

Как сообщалось, сборная России проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана - в сентябре и ноябре соответственно.