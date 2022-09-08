Розе сменил Тедеско на посту главного тренера "Лейпцига"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером немецкого "Лейпцига" стал Марко Розе, который заменил Доменико Тедеско, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Контракт с 45-летним специалистом подписан до июня 2024 года.

Помощниками Розе в тренерском штабе будут Александр Циклер, Франк Гайдек и Марко Курт.

Розе - воспитанник школы "Лейпцига", также он выступал за "Ганновер" и "Майнц". После завершения карьеры игрока он входил в тренерский штаб "Майнца", "Локомотив Лейпциг", возглавлял юношескую академию "Зальцбурга", с которой в 2017 году выиграл юношескую лигу УЕФА. Позднее он возглавил "Зальцбург", а в 2018 году был признан лучшим тренером года в Австрии.

В Бундеслиге Розе в качестве главного тренера работал с менхенгладбахской и дортмундской "Боруссией" (последнее место работы оставил в мае 2022 года).

7 сентября сообщалось, что пост главного тренера "Лейпцига" оставил экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско. Решение об отставке принято после крупного поражения команды от украинского "Шахтера" (1:4) в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.

Уволены также помощники немца - его соотечественники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Все трое стали работать в "Лейпциге" с декабря 2021 года, а с октября 2019 по май 2021г. работали в московском "Спартаке". Столичный клуб с Тедеско, Хинкелем и Урванчки в сезоне-2020/21 завоевали серебро чемпионата России. "Лейпциг" с ними в следующем сезоне выиграл Кубок Германии.