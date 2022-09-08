Гол Мбаппе "Ювентусу" признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

На пятой минуте домашнего матча против итальянского "Ювентуса" французский форвард нанес удар с лета с 15 метров от ворот после мягкого заброса бразильца Неймара. В результате Мбаппе удалось попасть в дальний угол ворот.

Матч прошел 6 сентября в Париже и завершился победой ПСЖ со счетом 2:1. Мбаппе удалось также забить мяч на 22-й минуте, а на 53-й "Ювентус" ответил голом Уэстона Маккенни.