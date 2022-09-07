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ПСЖ победил "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 нанесли поражение итальянскому "Ювентусу" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 5-й и 22-й минутах в составе хозяев голы провел Килиан Мпаппе. В составе "Ювентуса" на 53-й минуте отличился Уэстон Маккенни.

Спорт"Челси" проиграл загребскому "Динамо" на старте Лиги чемпионовЧитать подробнее

Соперники выступают в группе H. В другом ее матче португальская "Бенфика" дома взяла верх над израильским "Маккаби" (Хайфа) – 2:0. Успех клуба из Лиссабона стал следсттвием точных ударов Рафа Сильвы (50-я минута) и Алекса Гримальдо (54).

Результаты других матчей вторника:

Группа Е. "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Челси" (Англия) – 1:0, "РБ Зальцбург" (Австрия) – "Милан" (Италия) – 1:1.

Группа F: "РБ Лейпциг" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 1:4, "Селтик" (Шотландия) – "Реал" (Испания) – 0:3.

Группа G: "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Копенгаген" (Дания) – 3:0, "Севилья" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 0:4.

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