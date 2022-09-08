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Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"

Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"
Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Англичанин Грэм Поттер занял пост главного тренера "Челси", сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Клуб подписал с 47-летним специалистом контракт, рассчитанный на пять лет.

На посту главного тренера "Челси" Поттер сменил немца Томаса Тухеля, который 7 сентября был отправлен в отставку.

"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков", - приводятся слова Поттера.

До этого специалист возглавлял шведский "Эстерсунд", а также английские "Суонси" и "Брайтон энд Хоув Альбион".

Назначение Поттера – первое кадровое решение, связанное с тренером, после того, как "Челси" выкупила группа собственников во главе с Тоддом Боэли. До этого с 2003 года владельцем "Челси" был российский бизнесмен Роман Абрамович.

футбол Челси Англия Томас Тухель Грэм Поттер
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