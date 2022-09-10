Алькарас и Рууд сыграют в финале US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Результат встречи – 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Алькараса. Продолжительность поединка составила 4 часа 22 минуты.

Алькарас является четвертой ракеткой мира, Тиафо в мировом рейтинге располагается на 26-й строчке.

Алькарас впервые вышел в финал турнира категории Большого шлема, равно как и участие в полуфинале соревнования данной серии для него было дебютным.

В финале испанец сыграет с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, который в ночь на 10 сентября победил россиянина Карена Хачанова (№31 в рейтинге ATP).