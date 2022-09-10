Поиск
Реклама20idei.ru

"Спартак" проиграл "Металлургу" в матче КХЛ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил в овертайме магнитогорскому "Металлургу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок завершился со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Магнитки".

В Западной конференции КХЛ "Спартак" занимает третье место, набрав семь очков. "Красно-белые" потерпели первое поражение в сезоне.

"Металлург" имеет в активе шесть баллов и на "Востоке" идет вторым, уступая "Сибири" (6).

хоккей КХЛ Спартак Металлург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алькарас и Рууд сыграют в финале US Open

Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open

Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

"Спартак" подписал контракт с бывшим футболистом "Зенита" Мевлей

Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"

Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"

Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" крупно проиграл "Наполи" в матче Лиги чемпионов

Рублев не прошел в полуфинал US Open, проиграв американцу Тиафо

В ХК ЦСКА отвергли сведения о контракте с находящимся в армии вратарем Федотовым

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });