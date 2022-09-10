"Спартак" проиграл "Металлургу" в матче КХЛ
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил в овертайме магнитогорскому "Металлургу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок завершился со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Магнитки".
В Западной конференции КХЛ "Спартак" занимает третье место, набрав семь очков. "Красно-белые" потерпели первое поражение в сезоне.
"Металлург" имеет в активе шесть баллов и на "Востоке" идет вторым, уступая "Сибири" (6).