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"Спартак" выиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака нанесли поражение владивостокскому "Адмиралу" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу "Спартака". Обе шайбы в его составе провел американо-белорусский новичок команды Шейн Принс (2-я, 26-я минуты). В составе "Адмирала" отличился Рудольф Червены (11).

"Спартак" одержал третью победу в трех стартовых матчах чемпионата и, набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу в Западной конференции. У "Адмирала" 2 очка, команда на пятой строчке в Восточной конференции.

хоккей КХЛ Спартак
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