"Спартак" победил "Амур" на старте КХЛ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над соперниками из хабаровского "Амура" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.

Итог встречи - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). За "Спартак" шайбы забросили Александр Хохлачев (13-я минута), Роман Любимов (18) и Илья Талалуев (57). В составе "Амура" отличились Игорь Руденков (16) и Эндрю Кэлоф (37).

В следующем туре "Спартак" 4 сентября сыграет с "Сибирью". "Амур" в тот же день встретится с "Куньлунь Ред Стар".

В другом матче игрового дня "Куньлунь Ред Стар" одержал победу над "Адмиралом" со счётом 3:1.

"Сибирь" победила "Сочи" с результатом 2:0.

"Автомобилист" обыграл "Локомотив" (4:2).

"Трактор" уступил "Северстали" - 2:4.