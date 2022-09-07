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СКА обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение омскому "Авангарду".

Встреча на арене "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе хозяев хет-трик оформил Марат Хайруллин (27 и 35 мин), еще один гол забил Михаил Воробьев (35). За гостей шайбу забросил Алексей Береглазов (53).

В Сочи столичное "Динамо" одолело местный "ХК Сочи" со счетом 4:2.

СКА и "Динамо" выиграли три матча подряд. "Авангард" и "Сочи" потерпели третье поражение кряду.

"Локомотив" - "Нефтехимик" - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

"Витязь" - "Барыс" - 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

"Динамо" (Минск) - "Салават Юлаев" - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

хоккей КХЛ
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