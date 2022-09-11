Диас победил Фергюсона в главном поединке турнира UFC 279

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 279.

Главный бой турнира в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде, Диас победил соперника удушающим приемом.

Спортсмены представляют полусредний вес. Изначально планировалось, что Диас в главном поединке будет бороться со шведом российского происхождения Хамзатом Чимаевым. Тот, однако, на взвешивании не уложился в лимит веса, в результате лишился права участвовать в данном поединке. Вместо этого Чимаев дрался с американцем Кевином Холландом и, как сообщалось, победил его удушающим приемом в первом раунде.

Что касается 37-летнего Диаса, в смешанных единоборствах он выиграл 22-й бой при 13 поражениях. В свою очередь, 38-летний Фергюсон потерпел восьмое поражение при 26 победах.