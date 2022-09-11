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"Урал" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Торпедо"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) нанесли поражение соперникам из московского "Торпедо" в девятом туре Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Победу хозяевам принес дубль Эрика Бикфалви, который отличился на 70-й и 84-й минутах.

"Урал" одержал победу впервые за девять стартовых туров чемпионата. Благодаря этому клуб поднялся на 14-е место в таблице (4 очка). "Торпедо" проиграло шестой матч подряд и продолжает идти в текущем розыгрыше РПЛ без побед, команда занимает последнее 16-е место, имея в активе одно очко.

В следующем туре "Урал" ждет встреча с грозненским "Ахматом", "Торпедо" сыграет со столичным ЦСКА. Оба матча пройдут 17 сентября.

футбол РПЛ Урал Торпедо
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