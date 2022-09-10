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"Химки" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" и самарских "Крыльев Советов" не определили победителя в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Химках завершилась со счетом 0:0.

"Химки" набрали первые очки после серии из четырех проигранных матчей подряд, клуб идет на 13-й позиции, имея в активе 8 очков. "Крылья Советов" занимают девятое место, набрав 10 очков.

В десятом туре "Химки"18 сентября сыграют с "Краснодаром". "Крылья Советов" днем ранее встретятся с "Ростовом".

футбол РПЛ Химки Крылья Советов
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