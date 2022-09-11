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"Факел" обыграл "Локомотив" и одержал первую победу после возвращения в РПЛ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" победили соперников из московского "Локомотива" в домашнем матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Итог встречи - 2:0. В составе "Факела" отличились Евгений Морозов (45+6-я минута) и Ираклий Квеквескири (58).

"Факел" сыграл первый матч после отставки главного тренера Олега Василенко. К матчу с "Локомотивом" команду готовил исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Пятибратов.

"Факел" проводит первый сезон в высшем дивизионе российского футбола с 2001 года. Победа над "Локомотивом" стала первой в текущем розыгрыше РПЛ, воронежский клуб поднялся на 14-е место, набрав 7 очков. "Локомотив" идет 11-м (9 очков).

В десятом туре "Локомотив" 18 сентября сыграет с московским "Спартаком". "Факел" в тот же день встретится с "Сочи".

футбол РПЛ Факел Локомотив
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