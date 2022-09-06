Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Тренер Олег Василенко Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" расстался с главным тренером команды Олегом Василенко, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Олег Василенко покидает "Факел". Клуб и тренер расстаются по обоюдному решению", - говорится в сообщении.

По словам 48-летнего Василенко, он покидает команду без претензий к руководству клуба.

"Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. "Факел" всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!" – сказал Василенко.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

После восьми туров "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги, не одержав ни одной победы.

Василенко возглавил "Факел" в сентябре 2020 года, при нем команда вернулся в главный дивизион российского футбола.