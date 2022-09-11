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"Ростов" обыграл "Спартак" в девятом туре РПЛ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Спартаком" (Москва) в девятом туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове завершилась со счетом 4:2. Победу хозяевам принесли голы Дмитрия Полоза (28-я и 70-я (пенальти) минуты), Даниила Уткина (34) и Николая Комличенко (53). За "Спартак" забили Квинси Промес (24) и Александр Соболев (76).

Промес забил восьмой мяч в чемпионате и является лидером бомбардирской гонки.

"Ростов" ни разу не проиграл в текущем розыгрыше чемпионата и занимает в таблице третье место, набрав 19 очков. Кроме "Ростова", без поражений продолжает идти только лидирующий в турнире "Зенит". "Спартак" занимает пятое место, у команды 16 очков.

"Спартак" в десятом туре встретится с московским "Локомотивом", игра пройдет 18 сентября. "Ростов" днем ранее проведет матч с самарскими "Крыльями Советов".

футбол РПЛ
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