Матыцин отметил позитивные сдвиги антикризисных мер по спорту в РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортивные власти разработали и последовательно реализуют антикризисные меры, которые направлены на защиту спортсменов и обеспечения для них соревновательной практики.

Об этом заявил министр спота Олег Матыцин на заседании коллегии Минспорта, которое в понедельник проходит на подмосковной баз "Новогорск".

"Из-за санкций мы планируем внести коррективу в Стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года. В серьезных коррективах она не нуждается, но после санкций мы разработали план антикризисных мер, который был представлен в правительство и который теперь мы реализуем. Эти меры касаются форматов соревнований, нашей международной деятельности. Комплекс мер насчитывает 13 основных направлений, по каждому ведется взаимодействие с регионами, Олимпийский комитетом России, ФМБА, федерациями. Мы видим положительную динамику в реализации поставленных задач", - сказал Матыцин.

"Мы прикладываем максимальные усилия для защиты интересов наших спортсменов, обеспечение их соревновательной практики, продолжаем взаимодействие с международными федерациями, есть успешные примеры. Россия - самодостаточная мощная спортивная держава, которой по силам преодолеть все санкции", - добавил он.

Министр отметил, что Минспорт выполняет задачи, поставленные президентом РФ, касающиеся формирования новых моделей соревнований.

"Мы провели паралимпийские игры "Мы вместе", в которых приняли представители пяти государств, скоро в Сочи пройдут Открытые игры паралимпийцев, состоялись Игры Дружбы в Казани, в которых выступили около тысячи спортсменов из 15-ти стран. Мы видим конструктивное взаимодействие с международной федерацией плавания. Нам не надо изолироваться, надо продолжать контакты, это даст результат, так как во главе угла должны быть спортсмены", - сказал министр.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до турниров российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.