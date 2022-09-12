Поиск
Реклама20idei.ru

В УЕФА заявили, что не против проведения матча Россия - Босния и Герцеговина

В УЕФА заявили, что не против проведения матча Россия - Босния и Герцеговина
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет юридических обоснований запретить проведение контрольной игры между сборными России и Боснии и Герцеговины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УЕФА.

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА", - заявил собеседник агентства.

Как сообщалось, Российский футбольный союз и Федерация футбола Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча национальных команд стран. Игра пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Между тем, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА запретили российским сборным и клубам участвовать в турнирах под эгидой этих организаций.

футбол УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алькарас официально сместил Медведева с первого места в рейтинге ATP

Голосование по членству Паралимпийского комитета России в МПК пройдет в ноябре

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Ферстаппен победил в Гран-при Италии "Формулы-1"

Ферстаппен победил в Гран-при Италии "Формулы-1"

РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА - "Краснодар"

Диас победил Фергюсона в главном поединке турнира UFC 279

Чимаев победил Холланда на турнире UFC 279

Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Алькарас и Рууд сыграют в финале US Open

Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });