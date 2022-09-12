В УЕФА заявили, что не против проведения матча Россия - Босния и Герцеговина

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет юридических обоснований запретить проведение контрольной игры между сборными России и Боснии и Герцеговины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УЕФА.

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА", - заявил собеседник агентства.

Как сообщалось, Российский футбольный союз и Федерация футбола Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча национальных команд стран. Игра пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Между тем, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА запретили российским сборным и клубам участвовать в турнирах под эгидой этих организаций.