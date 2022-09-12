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Алькарас официально сместил Медведева с первого места в рейтинге ATP

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас поднялся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), следует из данных на сайте ассоциации.

СпортИспанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мираИспанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мираЧитать подробнее

Алькарас в ночь на понедельник стал победителем турнира Большого шлема US Open. Он набрал 6740 очков и стал первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева. Медведев лидировал в рейтинге 13 недель подряд - с 13 июня.

Медведев, в свою очередь, опустился на четвертое место рейтинга (5056 очков). Его также опережают финалист US Open норвежец Каспер Рууд (2-е место, 5850 очков) и испанец Рафаэль Надаль (3, 5810).

Россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и вернулся в топ-10, он занимает девятое место в рейтинге ATP (3390). Карен Хачанов, дошедший до полуфинала US Open, поднялся на 13 позиций и занимает 18-ю строчку рейтинга (1990). Аслан Карацев занимает 39-е место (1130).

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