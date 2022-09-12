Гроссмейстер Артемьев сохранил лидерство после 2 тура Суперфинала чемпионата России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Все партии второго тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам завершились вничью.

В понедельник прошли партии в следующих парах: Илья Ильюшенок – Максим Чигаев, Евгений Наер – Даниил Дубов, Максим Матлаков – Александр Рахманов, Арсений Нестеров – Володар Мурзин, Санан Сюгиров – Владислав Артемьев, Андрей Есипенко – Евгений Томашевский.

После двух туров лидерство удерживает Артемьев, в активе которого теперь 1,5 балла. В первом туре чемпион Европы и победитель командного чемпионата мира победил Нестерова. Нестеров, таким образом, замыкает турнирную таблицу – 0,5 балла. У остальных участников турнира по 1 баллу.

В женском Суперфинале лидерство делят Марина Гусева и Лея Гарифуллина – по 1,5 балла. Во втором туре Гусева победила Валентину Гунину, Гарифуллина сыграла вничью с Алиной Бивол, но победила Марию Якимову в первом туре.

Остальные партии второго тура завершились вничью: Алиса Галлямова – Дарья Чарочкина, Евгения Овод – Ольга Гиря, Мария Якимова – Яна Жапова, Наталия Погонина – Екатерина Гольцева.

Аутсайдерами женского турнира являются Якимова и Погонина – по 0,5 балла. Остальные участницы, кроме Гусевой и Гарифуллиной, набрали по 1 баллу.

Мужские и женские Суперфиналы чемпионатов России проходят в Чебоксарах. Для участников запланирован 11 туров, последний пройдет 22 сентября.