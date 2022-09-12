СКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив "Северсталь"

"Динамо" обыграло "Витязь"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Череповце – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу петербуржцев.

На 30-й секунды игры точный бросок провел Руслан Абросимов, этот гол оказался единственным в составе "Северстали" в этой игре. За СКА, в свою очередь, отличились Максим Грошев (8-я минута, в меньшинстве), Марате Хайруллин (13), Захар Бардаков (35), Игорь Ожиганов (53).

Таким образом, СКА выиграл все пять матчей на старте нового сезона в КХЛ и, набрав 10 очков возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции. На втором месте с отставанием в 1 балл находится московский "Спартак", который, как сообщалось, обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:1).

В другом матче игрового дня московское "Динамо" в Балашихе обыграло "Витязь" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Отличились Эрик О"Делл (48, в большинстве) и Джордан Уил (60, в пустые ворота).

Обе команды набрали по 8 очков, как и минское "Динамо". Клуб из Белоруссии в гостях обыграл казанский "Ак Барс" - 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0), вырвав победу в овертайме. В составе "Динамо" отличились Седрик Пакетт (29, в меньшинстве, 62) и Брэндон Козун (47). В составе "Ак Барса" - Кирилл Семенов (26) и Александр Радулов (52).

"Северсталь" занимает седьмое место в Западной конференции (6 очков), "Ак Барс" шестое – в Восточной (5).