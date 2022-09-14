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"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу
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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России победили петербургский "Зенит".

Матч в Самаре завершился со счетом 2:0.

В группе В "Зенит" находится на третьем месте с тремя очками. "Крылья" имеют тоже три балла, но располагаются строчкой выше, имея преимущество по дополнительным показателям. Лидирует московский "Спартак" (3). Замыкает квартет воронежский "Факел" (0). Эти команды сыграют друг с другом в четверг в Москве.

футбол Кубок России по футболу
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