"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России победили петербургский "Зенит".
Матч в Самаре завершился со счетом 2:0.
В группе В "Зенит" находится на третьем месте с тремя очками. "Крылья" имеют тоже три балла, но располагаются строчкой выше, имея преимущество по дополнительным показателям. Лидирует московский "Спартак" (3). Замыкает квартет воронежский "Факел" (0). Эти команды сыграют друг с другом в четверг в Москве.