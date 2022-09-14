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"Милан" обыграл загребское "Динамо" в Лиге чемпионов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Милана" нанесли поражение соперникам из "Динамо" (Загреб, Хорватия) в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Спорт"Челси" проиграл загребскому "Динамо" на старте Лиги чемпионовЧитать подробнее

Игра в Милане завершилась со счётом 3:1. Победу хозяевам принесли голы Оливье Жиру (45-я минута), Алексиса Салемакерса (47) и Томмазо Побеги (77). "Динамо" ответило голом Мислава Оршича (56).

"Милан" набрал 4 очка и возглавил группу E. У "Динамо" 3 очка, оно идёт вторым. Английский "Челси" (0 очков) и австрийский "Зальцбург" (1) проведут свой матч в 22:00 мск.

В параллельном матче украинский "Шахтёр" и шотландский "Селтик" сыграли вничью. Игра проходила в Варшаве и закончилась со счётом 1:1. За "Шахтер" отличился Михаил Мудрик (29). В активе "Селтика" автогол игрока украинского клуба Артёма Бондаренко (10).

После двух туров в активе "Шахтёра" 4 очка, у "Селтика" - 1. Команды представляют группу F, где также играют испанский "Реал" (3) и немецкий "РБ Лейпциг" (0). Они сыграют между собой также в среду, матч начнётся в 22:00 мск.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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