"Краснодар" обыграл "Химки" в десятом туре РПЛ
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" нанёс поражение соперникам из "Химок" в матче десятого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Краснодаре завершилась со счетом 3:1. Победу хозяевам принесли голы Эдуарда Сперцяна (7-я минута), Никиты Кривцова (33) и Максима Кутового (90+3). "Химки" ответили голом Ильи Кухарчука (57).
"Краснодар" идет на четвертом месте (20 очков), "Химки" - на 13-м, у клуба 8 очков.
В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Крыльями Советов" (Самара), матч пройдет 3 октября. "Химки" 1 октября встретятся с ЦСКА.