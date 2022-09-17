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"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в 10-м туре РПЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" в субботу одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в 10-м туре Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове завершилась со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли мячи Хорена Байрамяна (1 мин) и Дмитрия Полоза (68, пенальти). За гостей гол реализовал Сергей Пиняев (12).

Подопечные Валерия Карпина одержали третью победу подряд, команда идет без поражений.

"Ростов" набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, сместив ЦСКА (Москва). "Крылья" с 10 баллами находятся на 10-й позиции.

футбол РПЛ Ростов Крылья Советов
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