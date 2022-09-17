ФК "Торпедо" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв ЦСКА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Торпедо" в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победили соперников из столичного ЦСКА.

Игра проходила в Лужниках и завершилась со счетом 1:0. Гол на 55-й минуте реализовал сербский защитник торпедовцев Стефан Шавич.

В турнирной таблице чемпионата ЦСКА занимает второе место (20 очков), уступая петербургскому "Зениту" (23).

"Торпедо" до матча с армейцами была единственной командой, которая в текущем сезоне РПЛ ни разу не выигрывала, добившись при этом одного ничейного результата. Таким образом, торпедовцы имеют в активе четыре очка и продолжают оставаться на последнем месте в таблице.