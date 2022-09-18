Поиск
Реклама20idei.ru

"Оренбург" обыграл "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" нанесли поражение соперникам из "Пари Нижнего Новгорода" в матче десятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу "Оренбургу" принесли голы Тимура Аюпова (30-я минута) и Александра Эктова (73).

"Оренбург" и "Пари НН" имеют в активе по 12 очков. "Оренбург" идет на девятом месте в таблице, опережая "Пари НН" (10-е место) благодаря победе в очной встрече.

"Оренбург" в 11-м туре сыграет с Сочи, матч пройдет 1 октября. "Пари НН" днем позже встретится с московским "Спартаком".

футбол РПЛ Оренбург Пари НН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

"Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

ФК "Торпедо" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв ЦСКА

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Российский автогонщик Шварцман выступит на Гран-при США "Формулы-1"

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

В Киргизии отвергли срыв товарищеского матча местной сборной по футболу с Россией

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });