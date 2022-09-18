"Оренбург" обыграл "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" нанесли поражение соперникам из "Пари Нижнего Новгорода" в матче десятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу "Оренбургу" принесли голы Тимура Аюпова (30-я минута) и Александра Эктова (73).

"Оренбург" и "Пари НН" имеют в активе по 12 очков. "Оренбург" идет на девятом месте в таблице, опережая "Пари НН" (10-е место) благодаря победе в очной встрече.

"Оренбург" в 11-м туре сыграет с Сочи, матч пройдет 1 октября. "Пари НН" днем позже встретится с московским "Спартаком".