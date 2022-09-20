Гроссмейстер Сюгиров сохранил лидерство в Суперфинале чемпионата России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Суперфинала чемпионата России по шахматам Санан Сюгиров одержал вторую победу подряд на турнире.

В девятом туре проходящего в Чебоксарах соревнования он, играя черными фигурами, победил аутсайдера, Арсения Нестерова.

Теперь в активе Сюгирова 6 очков. За два тура до финиша чемпионата он на 0,5 балла опережает ближайшего преследователя, Даниила Дубова. Дубов в отчетном туре белыми фигурами взял верх над Володаром Мурзиным.

5 очков набрал Илья Ильюшенок, победивший черными фигурами Александра Рахманова. По столько же очков набрали Владислав Артемьев и Евгений Томашевский, черными обыгравшие соответственно Максима Чигаева и Евгения Наера. У тех – по 4,5 балла.

Четыре участника имеют в своем активе – по 4 балла. Это Максим Матлаков, Андрей Есипенко, Володар Мурзин и Александр Рахманов. Матлаков в девятом туре белыми сыграл вничью с Есипенко.

Что касается Нестерова, он набрал 2,5 очка.

В женском Суперфинале продолжают лидировать Марина Гусева и Валентина Гунина – по 6 очков. Обе во вторник одержали победы черными фигурами: Гунина выиграла партию у Алины Бивол, Гусева – у Марии Якимовой.

Кроме того, Ольга Гиря белыми переиграла Лею Гарифуллину, Наталья Погонина черными – Евгению Овод. Еще две партии (первыми указаны те, кто играл белыми фигурами) завершились вничью: Дарья Чарочкина – Яна Жапова, Алиса Галлямова – Екатерина Гольцева.

Третье место в турнирной таблице занимает Гиря – 5,5 очка, на четвертом находится Галлямова – 5. По 4,5 балла набрали Бивол, Гольцева, Чарочкина, по 4 – Овод, Гарифуллина, Погонина. 3,5 очка на счету Жаповой, 2,5 – у Якимовой.

Участникам мужского и женского Суперфиналов осталось провести по две партии.