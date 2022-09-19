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Гроссмейстер Сюгиров вышел в лидеры Суперфинала чемпионата России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Санан Сюгиров возглавил турнирную таблицу проходящего в Чебоксарах Суперфинала чемпионата России по шахматам после матчей восьмого тура.

В отчетном туре игравший белыми фигурами Сюгиров одержал победу над Максимом Матлаковым. Также победу белыми одержал Евгений Томашевский, игравший против Максима Чигаева.

Вничью завершились партии (первыми указаны шахматисты, игравшие белыми фигурами): Илья Ильюшенок – Арсений Нестеров, Андрей Есипенко – Евгений Наер, Владислав Артемьев – Даниил Дубов, Володар Мурзин – Александр Рахманов.

Теперь у Сюгирова 5 очков. На полбалла от него отстают Дубов, Томашевский и Артемьев. По 4 балла набрали Наер, Чигаев, Рахманов, Ильюшенок, Мурзин, по 3,5 – Матлаков и Есипенко. Замыкает турнирную таблицу Нестеров – 2,5 балла.

В женском Суперфинале игравшие белыми фигурами Лея Гарифуллина и Валентина Гунина победили соответственно Марию Якимову и Дарью Чарочкину. В свою очередь, Алиса Галлямова и Алина Бивол, игравшие черными фигурами, одолели соответственно Наталью Погонину и Екатерину Гольцеву. Вничью завершились партии Марина Гусева – Евгения Овод, Яна Жапова – Ольга Гиря.

По итогам тура Гунина догнала в турнирной таблице лидирующую Гусеву, у них теперь по 5 очков. По 4,5 балла набрали Бивол, Галлямова, Гиря, по 4 – Овод, Чарочкина, Гарифуллина, Гольцева, по 3 – Погонина и Жапова, 2,5 – Якимова.

Участником мужского и женского Суперфиналов осталось провести по три тура.

шахматы Чебоксары
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