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Чигаев победил Есипенко в матче Суперфинала чемпионата России по шахматам

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Максим Чигаев одержал победу над Андреем Есипенко в седьмом туре проходящего в Чебоксарах Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Чигаев в данном матче играл белыми фигурами, для него это вторая победа на турнире.

Остальные партии отчетного тура завершились вничью (первыми указаны те, кто играл белыми фигурами): Володар Мурзин – Илья Ильюшенок, Александр Рахманов – Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Евгений Томашевский, Евгений Наер – Санан Сюгиров, Максим Матлаков – Андрей Нестеров.

После седьмого тура лидируют четверо – Сюгиров, Чигаев, Дубов и Артемьев – по 4 очка. На полбалла меньше набрали Ильюшенок, Наер, Матлаков, Томашевский, Рахманов. У Есипенко 3 очка, у потерпевшего три поражения Нестерова – 2.

В Суперфинале женского чемпионата России единоличным лидером вновь стала Марина Гусева – 4,5 балла. По 4 очка набрали Дарья Чарочкина, Ольга Гиря, Екатерина Гольцева, Валентина Гунина, по 3,5 – Алиса Галлямова, Алина Бивол, Евгения Овод, по 3 –Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, по 2,5 – Мария Якимова, Яна Жапова.

В седьмом туре Гиря победила Гунину, Чарочкина – Гольцеву, Бивол – Погонину, Овод – Якимову. Каждая из победивших играла белыми фигурами. Также в воскресенье завершились вничью партии между Жаповой и Гарифуллиной и Галлямовой и Гусевой.

Участникам Суперфиналов осталось провести по четыре матча.

шахматы Чебоксары
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