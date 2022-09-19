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Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение от американца Ханса Ниманна на онлайн-турнире Champions Chess Tour.

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Игравший черными фигурами 31-летний Карлсен сдался после того, как 19-летний соперник сделал второй ход. Сам норвежец, таким образом, сделал только один ход.

Ранее Карлсен снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе, уступив тому же Ниманну. Сообщалось, что чемпион мира заподозрил соперника из США в жульничестве.

Карлсен является 16-м чемпионом мира, став им в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Яна Непомнящего.

В 2023 году Карлсен должен был провести защиту титула в матче против вновь Непомнящего, однако норвежец отказался от этого. В результате соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, будет ставший вторым представитель Китая Дин Лижэнь.

шахматы Магнус Карлсен
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