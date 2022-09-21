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Российский хоккеист Сошников подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс".

Срок действия соглашения, как сообщается на сайте клуба, составит один год.

Предыдущий сезон 28-летний Сошников провел в московском ЦСКА и омском "Авангарде". В 33 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 16 (4+12 по системе "гол+пас") очков.

Сошников имеет опыт выступлений в НХЛ, где провел 87 матчей за "Торонто" и "Сент-Луис", набрав 16 (8+8) очков.

хоккей НХЛ
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