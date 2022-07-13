Вратарь Самсонов перешел из "Вашингтона" в "Торонто"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский голкипер Илья Самсонов и клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" подписали однолетний контракт.

Соглашение заключено на сумму 1,8 млн долларов, сообщается на сайте канадской команды. Самсонов ушел в "Торонто" после четырех сезонов в "Вашингтон Кэпиталз". В завершившемся сезоне "Вашингтон" выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде "Флориде". "Кэпиталз" не стал предлагать новое соглашение россиянину.

Кроме этого, нападающий Илья Михеев, у которого закончился контракт с "Торонто", будет выступать за "Ванкувер Кэнакс" в течение четырех лет. Также "Ванкувер" сообщил, что подписал на год форварда Андрея Кузьменко, ранее игравшего за СКА из Петербурга.

Также в среду стало известно, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" продлили на восемь лет контракт с Михаилом Сергачевым. Россиянин занимает второе место в истории "Тампы" среди защитников по количеству игр плей-офф и результативности, сообщается на сайте американского клуба. В год Сергачев будет зарабатывать 8,5 млн долларов (68 млн за восемь лет). Сергачев в составе "Тампы" выигрывал Кубок Стэнли с "Лайтнинг" в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард Евгений Малкин подписал новый, четырехлетний, контракт с клубом НХЛ "Питтсбург Пингвинз". Среднегодовая стоимость контракта составит 6,1 млн долларов.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012 и 2014).