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СМИ сообщили о возвращении Месси в "Барселону" летом 2023 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси не будет продлевать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" и вернется в испанскую "Барселону", сообщает Daily Mail.

СпортСМИ сообщили о готовности Месси вернуться в "Барселону"Читать подробнее

Согласно тексту сообщения, 35-летний нападающий подпишет контракт с "Барселоной" 1 июля 2023 года.

Отмечается, что возвращение Месси в каталонский клуб станет следствием общения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. В сентябре сообщалось, что они уже обсуждали тему возможного возвращения аргентинца.

Летом 2021 года сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – невозможно подписать "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Вскоре после этого Месси подписал контракт с ПСЖ.

В настоящее время главным тренером "Барселоны" является испанец Хави, который играл в одном составе с Месси, будучи игроком команды.

футбол Лионель Месси Барселона
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