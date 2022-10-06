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Гол Месси признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признан автором самого красивого гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

На 22-й минуте матча против "Бенфики" в Португалии аргентинец касанием левой ноги отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Тем самым Месси завершил комбинацию, на ранней стадии которой он тоже поучаствовал.

Встреча завершилась со счетом 1:1, она прошла 5 октября.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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