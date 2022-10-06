Гол Месси признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признан автором самого красивого гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.
На 22-й минуте матча против "Бенфики" в Португалии аргентинец касанием левой ноги отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Тем самым Месси завершил комбинацию, на ранней стадии которой он тоже поучаствовал.
Встреча завершилась со счетом 1:1, она прошла 5 октября.