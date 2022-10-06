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"Челси" разгромил "Милан" в третьем туре Лиги чемпионов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" нанес крупное поражение итальянскому "Милану" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам поля принесли голы Уэсли Фофаны (24-я минута), Пьера-Эмерика Обамеянга (56) и Риса Джеймса (62).

"Челси" и "Милан" делят второе и третье места в группе E, набрав по 4 очка. Лидирует в группе австрийский "Зальцбург" (5 очков), замыкает таблицу хорватское "Динамо" (3 очка).

В еще одном матче игрового дня английский "Манчестер Сити" на своем поле обыграл датский "Копенгаген" со счетом 5:0. Дубль в составе "Манчестер Сити" оформил Эрлинг Холанд (7 и 32), также отличились Рияд Марез (55, пенальти) и Хулиан Альварес (76). Кроме того, на 39-й минуте гол в свои ворота забил игрок "Копенгагена" Давид Хочолава.

"Манчестер Сити" возглавляет группу G, набрав 9 очков. "Копенгаген" вместе с испанской "Севильей" делит третье и четвертое места, у команд по одному очку. Второе место у немецкой "Боруссии" (6 очков).

Результаты других матчей:

Группа F: "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина) - 2:1.

Группа G: "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Германия) - 1:4.

Группа H: "Бенфика" (Португалия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:1, "Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Израиль) - 3:1.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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