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"РБ Лейпциг" обыграл "Селтик" в матче Лиги чемпионов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкого "РБ Лейпциг" нанесли поражение соперникам из шотландского "Селтика" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Лейпциге завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Кристофер Нкунку (27-я минута) и Андре Силва (64 и 77). За "Селтик" забил Жота (47).

На 19-й минуте арбитр не засчитал гол Нкунку, зафиксировав положение "вне игры" после просмотра видеоповтора. На 63-й минуте после просмотра видеоповтора также был отменен гол игрока немецкого клуба Доминика Собослаи.

"РБ Лейпциг" занимает третье место в группе F, набрав 3 очка. "Селтик" идет на последней четвертой позиции (1 очко). Также в группе выступают испанский "Реал" (6 очков) и украинский "Шахтер" (4 очка).

В параллельном матче австрийский "Зальцбург" на своем поле обыграл хорватское "Динамо" - 1:0. Единственный гол в матче забил Ноа Окафор (71, пенальти).

Команды представляют группу E, у "Зальцбурга" - 5 очков, "Динамо" имеет в активе 3 очка. Также в группе представлены английский "Челси" (1 очко) и итальянский "Милан" (4 очка).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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