Гол Кварацхелии помог "Наполи" разгромить "Аякс" в матче ЛЧ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Наполи" со счетом 6:1 разгромил нидерландскую команду "Аякс" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На девятой минуте встречи, прошедшей в Амстердаме, Мохаммед Кудус вывел "Аякс" вперед. На это соперник ответил серией голов. В составе "Наполи" отличились Джакомо Распадори (18-я, 47-я минуты), Джованни Ди Лоренцо (33), Петр Зелиньски (45), Хвича Кварацхелия (63), Джованни Симеоне (81).

"Аякс" доигрывал матч в меньшинстве: на 73-й минуте вторую желтую карточку получил Душан Тадич.

Для бывшего футболиста московского "Локомотива" и казанского "Рубина" грузина Кварацхелии, перешедшего в "Наполи" этим летом, гол стал дебютным в ЛЧ. В матче против "Аякса" он также отметился голевой передачей.

В другом матче группы А "Ливерпуль" на своем поле обыграл соперников из шотландского "Рейнджерс" - 2:0. Этот результат стал следствием голов Трента Александера-Арнольда (7) и Мохамеда Салаха (53).

В этой группе после трех туров лидирует "Наполи" (9 очков), далее идут "Ливерпуль" (6), "Аякс" (3) и "Рейнджерс" (0).