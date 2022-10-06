Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Астане, обыграв во втором круге финна Эмиля Руусувуори.
Результат встречи - 6:3, 6:2.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсмен из Финляндии занимает 53-е место.
Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут (21).
Соревнования в Казахстане относятся к категории АТР-500 и имеют призовой фонд 1 млн 900 тыс. долларов.