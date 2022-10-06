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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Астане, обыграв во втором круге финна Эмиля Руусувуори.

Результат встречи - 6:3, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсмен из Финляндии занимает 53-е место.

Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут (21).

Соревнования в Казахстане относятся к категории АТР-500 и имеют призовой фонд 1 млн 900 тыс. долларов.

теннис
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