Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане, где сыграет с Хачановым
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Астане, обыграв во втором круге голландца Ботика ван де Зандсхулпа.
Результат встречи - 6:3, 6:1.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Джокович занимает седьмое место. Ван де Зандсхулп находится на 34-й позиции.
В четвертьфинале серб встретится с россиянином Кареном Хачановым (18 номер рейтинга).
Соревнования в Астане относятся к категории ATP-500 и имею призовой фонд 1 млн 900 тыс. долларов.