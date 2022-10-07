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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в матче 1/4 финала турнира ATP 500, который проходит в Астане.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и закончилась с результатом 4:6, 3:6.

Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Джокович идет на седьмой строчке рейтинга.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (4-е место рейтинга) и испанцем Робертом Баутиста-Агутом (21).

Призовой фонд соревнований - 1 млн 900 тыс. долларов, победитель турнира получит 500 рейтинговых очков.

теннис
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