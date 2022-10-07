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Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тунисе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Франции Диан Парри в четвертьфинале теннисного турнира в тунисском Монастире.

Кудерметова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 12-е место, победила Парри (65) со счетом 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 29 минут.

Соперницей Кудерметовой в полуфинальном матче станет француженка Ализе Корне (37-е место рейтинга).

Соревнования в Тунисе относятся к категории WTA-250 и имеют призовой фонд свыше $251 тыс.

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