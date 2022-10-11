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Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo

Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo
Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил топ-100 рейтинга игроков всех времен по версии издания FourFourTwo.

Второе место занял его соотечественник ныне покойный Диего Марадона, на третьей строчке разместился португалец Криштиану Роналду, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед". Также в первую пятерку попали бразилец Пеле и француз Зинедин Зидан

В рейтинг также попали два представителя советского футбола: 31-е место занимает вратарь Лев Яшин, 52-е – Олег Блохин, игравшие за московское и киевское "Динамо" соответственно.

Авторы рейтинга утверждают, что при его составлении столкнулись с проблемой: число знаковых футболистов мира значительно превышает количество вакантных мест.

футбол Лионель Месси Диего Марадона Криштиану Роналду Пеле Зинедин Зидан Лев Яшин Олег Блохин
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