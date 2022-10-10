"Барселона" установит статую Месси

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" установит статую бывшему нападающему команды аргентинцу Лионелю Месси. Об этом заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Мы установим статую Лео Месси за пределами "Камп Ноу". Решение принято", - приводит слова Лапорты Goal.

Летом 2021 года сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – невозможно подписать "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Вскоре после этого Месси подписал контракт с ПСЖ.

35-летний Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".